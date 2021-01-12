美國國會山莊發生致命暴動後，共和黨的形象大跌，不少人決定退出共和黨。美聯社報導，在暴動後的36小時，賓夕法尼亞州蘭開斯特郡有112名共和黨人向選舉辦公室提出更改政黨登記的申請，也就是退出共和黨。

原蘭開斯特郡共和黨主委(chairman)的伊森‧戴姆(Ethan Demme)，就是剛剛退黨的人物，他現在已是獨立人士。他說：「自從他們開始否認選舉結果以來，我就知道事情的發展方向會朝向失控。如果他們執意繼續如此，那麼我無法與他們同樣方向繼續前進。但是，如果一生都是共和黨人，那麼實在很難改換門庭，所以我選擇當一個獨立人士。」

自1月6日的國會動亂以來，賓州坎伯蘭郡也有192人更改了黨派登記。當地選務會會長貝瑟尼·薩爾薩盧洛（Bethany Salzarulo）表示，只有13人新加入共和黨，其他179人改為民主黨，無黨，或第3方政黨。」

愛荷華州林恩郡，超過42名選民放棄了共和黨。選舉專員喬爾·米勒（Joel Miller）表示，多數退出共和黨的選民沒有加入別的政黨，也有人完全取消了政黨登記。

當然，與去年11月份總統大選，支持川普總統的普選票達到7400萬人相比，這些退黨者可說是微不足道。目前還不清楚他們是否改變了政治傾向，有些人可能會完全拒絕政治，而另一些人可能會是暫時離開共和黨等待較能接受的人上台。不過，這可能預示共和黨支持者對川普的忠誠度在降低。

前亞利桑那州眾議院共和黨發言人柯克·亞當斯（Kirk Adams）說：「我也確實感覺到，熱情支持川普總統，並會對他的指令膝反射，到如今有些人覺得他太遙遠了，這是明顯的轉變。」

亞當斯說，他認識幾個人，過去曾經是川普的堅定支持者，但他們現在正在改變他們的立場。而且國會之亂對共和黨的影響，可能還會持續數星期或數個月。

政黨註冊並不總能預見選民如何實際投票，尤其是下一次全國大選(期中選舉)是在近兩年以後。但是許多共和黨黨領袖對這場騷亂可能產生的負面影響表示擔憂。

目前共和黨無法再經受更多的失敗，所以多數共和黨議員對川普的議題相當謹慎，譴責暴動是唯一的共識,並且很少幫川普辯護。這已經是共和黨可做的極限，到目前為止，共和黨很少有人加入民主黨提出的彈劾和立即罷免的主張。

僅有2名共和黨參議員：阿拉斯加州的麗莎·穆考斯基(Lisa Murkowski)和賓州的帕翠克·圖米(Patrick Toomey)，直接呼籲川普立即辭職。

但是，川普仍然具有共和黨支持者的大量民意基礎，昆尼皮亞克大學民調中心(Quinnipiac’s December poll)星期一發布民意調查發現，大約四分之三的共和黨人，一直相信川普；十分之七的共和黨人，認為川普擔任總統做的不錯，這個比例已經略低，因為在去年12月，比例更高達89％。

內華達州共和黨全國委員會委員米歇爾·菲歐雷(Michele Fiore)說「當你愛著川普總統時，你是就愛著特朗普總統。我們全心全意地支持他，我們也知道他無意造成1月6日的國會混亂。」

2022年中期選舉可能成為共和黨挺川與反川的檢驗。長期批評川普的前共和黨眾議員朗恩·卡斯特羅（Ryan Costello），原本打算退休，但看到如今的局面，他考慮以共和黨人的身份競選下一次的賓州參議員，他認為，共和黨裡面明確反對川普的力量已經成熟。

卡斯特羅說：「我們必要開展一場共和黨的自清工作。有時不能擔心這種決定會得罪人，只要義無反顧的向前衝就可以了。」

(中時新聞網)