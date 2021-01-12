在永安養殖石斑魚的蘇國禎班長檢查為魚塭供暖的設備。（林瑞益攝）

寒流持續發威，在永安養殖石斑魚的蘇國禎班長為避免4年前的寒害再臨，搭設了防風林（棚），防止北風肆虐，以及用鼓風機吹送暖氣，避免石斑魚受寒。蘇國禎表示，不曉得晚間是否變冷，得提早做好準備。

蘇國禎說，今年冬天很冷，感覺僅次於4年前的大寒害，當時損失十幾萬斤魚。因此，只要碰到寒流來，就會搭設防風林，避免魚類受凍。面積大的採用防風林，小型的魚塭則是用供暖設備提高水溫。

蘇國禎指出，11日晚間氣溫頗低，還好，他日前已經搭設了防風林，尚未看到損失。雖然下午有出太陽，氣溫回暖，但不知道12日晚間是否變冷，所以該做的準備，他都預先做好。

其次，他的魚塭採用海邊的地表水來維持魚塭的溫度，因為地表水的溫度約攝氏20至22度，將地表水加入魚塭，可以保持魚塭的水溫度；地表水與地下水不同，地下水含有鐵質，不適合養殖。

蘇國禎表示，魚跟人一樣，碰到寒流也會感冒，魚塭的水溫低於11度就滿危險的，低於10度就更危險，小魚會受不了；大寒害時，水溫大概9度。今年最冷的水溫約13度，南部因為有太陽，感覺沒那麼寒冷。

同時，蘇國禎還利用電腦偵測水溫，資訊與手機同步，讓他隨時注意水溫的變化。他表示，養殖石斑魚、龍膽石斑在1歲要過冬時，如果在冬天時可以挺得過去，就可以邁向下一個階段，繼續長大。

(中時 )