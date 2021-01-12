南台南站副都心二期範圍現況圖。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

位於台南市東區生產路兩側的南台南站副都心地區，未來配合鐵路地下化後兩，除新設南台南通勤車站及延伸巴克禮公園腹地，還將引進國立科學未來館這項重大建設，被看好將帶動當地發展。

南台南站副都心第1期整體開發範圍自2000年12月發布實施都市計畫後，2018年完成約71公頃土地區段徵收，並完成生產路拓寬、巴克禮公園擴大等公共設施開闢，取得約14.92公頃文教用地，正由教育部規畫興建國立科學未來館。都發局已接續啟動第2期整體開發範圍，主要位於第一期範圍西側及北側，面積約17.11公頃。

台南市長黃偉哲表示，本案規畫重點包含鐵路地下化後兩側道路的串聯、配合新設南台南通勤車站及延伸巴克禮公園腹地並規畫2處停車場用地、舊南台南車站以公園化的形式保留，及透過區段徵收整體開發，取得及興闢公共設施，健全地區排水及交通系統。

都發局長莊德樑表示，第2期規畫主要考量南台南站副都心整體空間機能延續性及重大建設國立科學未來館的區位，故延續第一期開發範圍並強化與周邊交通路網之串聯、公共設施防救災機能。

規畫區段徵收面積約13.87公頃，預計取得約6.8公頃之公園、廣場、停車場、公園道及道路用地等，考量其鄰近仁德地區，人口活動所帶來的住商用地需求，並適當提供住商可建築用地。

待未來第二期都市計畫經各級都委會審議完成並辦理區段徵收開發後，配合新設南台南新通勤站啟用，將可完善整個南台南站副都心的生活機能。本案已於去年12月23日辦理公開展覽，詳細計畫書圖等相關資料已公布於臺南市政府都市發展局網站之公告事項，歡迎民眾查閱。

(中時 )