新光金(2888)子公司新光人壽去年底成立資產活化小組，著眼新光200棟資產活化運用，今日以92.888億元，標下中華開發大樓標售案，象徵首宗資產活化啟動，未來除了提升資產價值，並創造更高的租金收入及效益。

中華開發大樓面積約7,979坪，位於捷運南京三民站旁，屬於傳統辦公商圈，交通區位、商業氣息佳，且面南京東路具廣告效益。

另外，為因應原自用大樓如新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓都更，階段性將作為短期自用使用，未來若危老重建，預計可興建地下4層、地上19層的辦公大樓。

新壽表示，響應政府推動台灣成為亞洲研發中心，未來將吸引更多外資企業進駐，看好有金融華爾街之稱的南京商圈，標下中華開發大樓後，南京東路從一段到五段都有佈局，包括新光纖維大樓、新光南東大樓、新光南京科技大樓、台北金融大樓、前瞻金融大樓。

(時報資訊)