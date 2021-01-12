經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)2020年第四季營運持穩高檔、改寫歷史次高，使去年全年營收小幅成長、續創歷史新高。展望今年，公司規畫新展達9～10處新據點，並衝刺會員續約率及購課滲透率，以雙引擎策略衝刺今年營收高速成長。

柏文去年12月自結合併營收3.27億元，月增0.49％、年增7.27％，創同期新高、歷史第3高。其中，健身及娛樂服務1.9億元，月增0.02％、年增0.57％，教練課程的運動保健服務1.27億元，月增1.16％、年增達23.89％，入會費0.09億元，月增5.94％、年減28.91％。

合計柏文去年第四季合併營收9.78億元，季減1.6％、年增7.16％，改寫歷史次高。其中，健身與娛樂服務5.76億元，季減4.55％、年增2.25％，教練課程的運動保健服務3.68億元，季增4.5％、年增達21.07％，入會費0.26億元，季減13.95％、年減31.45％。

累計柏文去年合併營收36.79億元、年增4.33％，改寫歷史新高。其中，健身與娛樂服務22.32億元、年增1.98％，教練課程的運動保健服務12.87億元、年增達11.05％，僅一次性收取的入會費1.35億元、年減11.72％。

柏文表示，2019年台灣健身產業銷售額達129.75億元、年增28.68％。去年雖受新冠肺炎疫情影響，但因台灣防疫得宜，加上民眾參與健身運動及提升自我免疫力觀念日益普及，去年前10月健身產業銷售額達124.8億元、年增17.77％，顯示市場已重返穩定成長軌道。

展望後市，柏文指出將以雙引擎策略，驅動今年營收高度成長。首先，柏文今年規畫新展9～10處「健身工廠」據點，家數創歷年新高，且7～8處位於六都人口稠密區、2處位於區域精華地帶，預期新展據點可貢獻歷年最強的營收成長動能。

此外，柏文持續精進會員續約率及購課滲透率，目標以更好的服務品質，搭配最有利於會員的優惠方案，以強化新會員招募、提高舊會員續約率，希望今年能為「健身工廠」爭取歷年最高的會員增加數，帶動今年健身及娛樂服務收入大幅成長。

同時，針對首次入會的會員，「健身工廠」規畫推出優惠私人教練課程購課方案，有效提升會員購買私人教練課程滲透率，進而帶動運動保健服務收入顯著成長，藉此推升兩大營收來源高度成長，帶動今年同店營收較去年顯著成長。

(時報資訊)