台灣內需強勁，且展店效益顯現，寶雅(5904)109年合併營收達175.38億元，年成長11.09%，寶雅今年除持續進行寶雅與寶家雙品牌通路展店，也將加速數位佈局，亞系外資重申寶雅「買進」評等，目標價上調至770元。

相較於全球零售通路業因新冠肺炎疫情營運受重創，台灣因疫情控制得宜，零售通路在內需消費強勁下營運表現亮眼，加上寶雅集團採寶雅及寶家雙品牌展店效益顯現，讓寶雅109年營收再攀高峰。

寶雅109年12月合併營收為16.29億元，年成長12.84%，累計109年合併營收為175.38億元，年成長11.09%。

截至109年底，全台共有260間寶雅，21間寶家；寶雅今年將持續進行寶雅與寶家雙品牌通路展店，其中寶家展店速度將會加快，計畫今年再增加30到35家；此外，寶雅也將加速數位布局，強化電商與行動支付等，目前「POY A PAY」已在測試中，預計近期正式上線。

亞系外資最新報告指出，有鑑於新冠肺炎疫情，寶雅2020年同店銷售(SSSG)持平是可接受的，台灣零售業表現優於其他國家，且寶雅受益於美華泰(Mirada)退出，並擁有94%直接競爭者市場，我們認為在零售情緒市場正常化，2021年2%到3%同店銷售增長是可實現的，加上預期2021年將有25/30寶雅/寶家新店，我們將2020/2021獲利微調-1%/1%，重申寶雅「買進」評等，目標價上調至770元。

(時報資訊)