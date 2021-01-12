《國際經濟》BDI：德國今年GDP估僅成長3.5％ 17:222021/01/12 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國工業聯合協會BDI周二公布數據，預期該歐洲最大經濟體今年經濟成長率為3.5%；而去年在新冠疫情下，預計下滑5%。 BDI的預測較德國政府的預估稍不樂觀；德國政府在去年10月預估2021年GDP將彈高4.4%。 聯邦統計局將在本周四公布去年全年GDP的初值預估，並在本月稍後提出對今年GDP的新預測。 《商情》運輸量熱絡 BDI指數漲近10％ 《國際經濟》菲律賓央行：2021景氣復甦強彈可期 (時報資訊) #聯合 #GDP #BDI #預測 #德國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 許文憲估2021工具機產業及出口值至少年成長15％ 有機會上看20％ 13:542021/01/12 財經 《國際金融》疫情續飆 歐股跌落10個月高點 09:432021/01/12 財經 《電腦設備》研華上月、去年營收 齊登歷史次高 07:442021/01/12 財經 花蓮勇士嘉年華＆柔術錦標賽 9月4日開辦 04:102021/01/12 產業特刊 上市櫃去年營收 飆３高 04:102021/01/12 財經要聞 上洋 攻東南亞自助洗衣市場 04:102021/01/12 證券．權證 蔡英文：兩年投資76億 吸引AI、物聯網來台 04:102021/01/12 產業．科技 外資喊高點還早 台股衝萬六 04:102021/01/12 財經要聞 2021年台股 機會與風險並存 04:102021/01/12 投資理財 提案返還戒嚴遭沒收財產 蔣萬安：面對歷史 11:262021/01/12 政治 赴三峽紫微天后宮祈福 蔡英文：買武器非惹事 15:112021/01/12 政治 財經熱門新聞 2國交惡 買氣急涷 澳房產放大招 陸金主卻鐵了心？ - 要聞 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 警告美元崩35％ 羅奇2021第一喊 揭美經濟衰退跡象 - 財經 新壽拿下中華開發大樓 稱霸南京東西路 - 財經 - 工商 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 工商社論 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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