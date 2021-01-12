德國工業聯合協會BDI周二公布數據，預期該歐洲最大經濟體今年經濟成長率為3.5%；而去年在新冠疫情下，預計下滑5%。

BDI的預測較德國政府的預估稍不樂觀；德國政府在去年10月預估2021年GDP將彈高4.4%。

聯邦統計局將在本周四公布去年全年GDP的初值預估，並在本月稍後提出對今年GDP的新預測。

(時報資訊)