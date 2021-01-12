自稱五教共主「少龍」的徐浩城，沒有醫師資格卻開立藥方給信徒，還招收「仙女班」，對女性徒舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻，遭依強制性交未遂、強制猥褻、違反醫師法罪起訴。徐從偵查迄今已羈押7個月，今天疑受寒流影響身體健康惡化，台北地院因此裁定徐以300萬元保外就醫，限制出境、出海8個月。

徐浩城去年10月遭起訴，移審法院時，徐的律師就曾向法官表示，偵查羈押期間徐曾因腎臟疾病送醫急診，住院半個月，身體日漸衰落，希望能讓徐交保，但法官仍裁定羈押3個月，羈押期至本月12日屆滿。

日前開庭，徐的律師辯護稱，徐已羈押約7個月，身體狀況越來越差，有尿毒症必須洗腎，又有心臟衰竭的狀況，且因心臟無法負荷，使其洗腎時間必須縮短，去年12月22日因此送醫急診，醫院並發出病危通知，徐卻不能到最了解病況的台北醫學大學附設醫院回診，導致用藥無法適當調整，雖時可能休克，請求同意保外就醫。

合議庭認為，徐雖罹患高血壓、慢性缺血性心臟病、尿毒症等疾，每週需洗腎3次，但去年12月22日經急救後就出院返回看守所，生命徵象穩定，可見仍能以戒護就醫及回診領藥方式獲得適當治療，且徐仍有勾串證人、湮滅證據之虞，因此仍裁定延押2個月。

不過，徐的病情今天出現變化，又被緊急送醫急救，並入住加護病房觀察，徐的律師以「新事由」再次聲請具保停押，合議庭重為裁定，准予300萬元保外就醫，限制出境、出海8個月，不得接觸本案被害人、證人，未經法院許可不得從事與治療目的無關的活動。

(中時 )