鰲魚花插的主題就是在描繪河魚躍出浪花，即將轉化為神龍的瞬間。（故宮南院提供）

故宮南院唯一餐廳「野爺鍋物」今推出發想自故宮國寶「玉鰲魚花插」所製作出來的「魚躍成龍鍋」。（呂妍庭攝）

野爺鍋物負責人吳品諭，先後以故宮文物為發想，接連推出國寶鍋物。（呂妍庭攝）

包括立委蔡易餘、縣長翁章梁、國立故宮博物院院長吳密察、枋寮鄉長陳亞麟等人都到場嘗鮮，品嘗獨占鰲頭的滋味。（呂妍庭攝）

今天在記者會場，廚師現場秀刀工。（呂妍庭攝）

故宮南院唯一餐廳「野爺鍋物」今推出發想自故宮國寶「玉鰲魚花插」所製作出來的「魚躍成龍鍋」，主要食材取自屏東縣枋寮鄉養殖珍珠龍膽石斑，不僅氣派、美味，還具有功名富貴、魚躍龍門、金榜題名等寓意，包括立委蔡易餘、縣長翁章梁、國立故宮博物院院長吳密察、枋寮鄉長陳亞麟等人都到場嘗鮮，品嘗獨占鰲頭的滋味。

野爺鍋物負責人吳品諭，先後以故宮文物為發想，接連推出「萬壽菊花鍋」、「翠玉白菜鍋」，吸引老饕爭相埋單，恰巧故宮南院啓用滿五周年，又要迎接農曆新年，吳品諭再推「魚躍成龍鍋」，希望帶給消費者好兆頭。

吳品諭說，其實「玉鰲魚花插」比翠玉白菜更具歷史價值，當他在南院看到「玉鰲魚花插」時大為驚豔，當下就想把這個國寶也端上桌，經醞釀多時，才終於找到可提供新鮮珍珠龍膽石斑的廠商「有鮽鮮物」，合力開發出「魚躍成龍鍋」。

「魚躍成龍鍋」主要食材，由有鮽鮮物提供，選自枋寮養殖的新品種珍珠龍膽石斑，是由養殖達人何世卿以龍膽石斑與老虎斑繁殖成功的新品種，不僅遺傳龍膽石斑生長快速的優點，又兼具老虎斑鮮甜細嫩的肉質，魚皮Q彈油脂豐富、富含膠質。

今也到場的枋寮鄉鄉長陳亞麟自豪表示，枋寮是台灣養殖龍膽石斑的重要故鄉，龍膽石斑以往較常見於餐宴中，現在新品種珍珠龍膽石斑，終於也能出現在一般大眾的餐桌上。

蔡易餘更受邀擔任國寶菜宴推廣大使，熱心推動國寶美食，笑稱珍珠龍膽石斑的噸位不亞於自己，可說是非常高檔的料理，邀請遊客來故宮南院看展時不忘來品嘗創意鍋物；翁章梁也大力推薦來故宮一定要來品嘗國寶創意料理，吃了保證一定會再來吃！

(中時 )