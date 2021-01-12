4歲女童心心（化名）因多元創傷，原生家庭又無法照顧，出生3個月就由新北市家防中心委託寄養家庭照顧，如今心心已四歲，日前成功媒合出養到澳洲，4年來協助照顧心心的寄養家庭吳阿公、阿嬤相當不捨，一再叮嚀心心到新父母家庭要聽話，依依不捨之情溢於言表。

新北市社會局表示，心心因身體受到父母影響，一出生就有抽搐、哭鬧不休、難以餵食等症狀，在寄養家庭吳姓阿公阿嬤細心的照料下，雖漸漸恢復健康，但因免疫力較其他孩子差，稍有感冒異狀就必須跑醫院，也因此感情依附特別強，吳阿嬤說，心心與阿公的感情更好，因為阿公常會買新玩具，尤其是心心最喜愛的兔子給她。

在媒合國外出養的過程中，透過視訊，吳姓阿公阿嬤讓心心先對新家庭有些認識，並且介紹澳洲有袋鼠、無尾熊、國王企鵝等動物，還有心心最喜愛的兔子，讓心心降低分離的焦慮，但當澳洲籍的收養父母真正現身時，心心又緊緊抱著阿公。

收養者帶著心心未來的6歲哥哥，他特地帶了一隻兔子玩偶來送妹妹，只要塞奶嘴到兔子嘴裡，兔子立即發出蟋蟋簌簌的聲音，心心終於卸下心防，接過手來。

新北市家防中心主任許芝綺表示，每年都有100多位兒少因為父母疏忽照顧、虐待等事件接受保護安置，其中甚至有受毒品影響者約占一成，在緊急安置告一段落之後，必須媒合寄養或出養，去年1年新北市共有17個保護安置的孩子媒合到國內、外的新家庭，開始了新生活，期待未來這些孩子都能受到良好的照顧，翻轉人生。

社會局長張錦麗表示，新北市委託家扶、世界展望會、中華兒童與家庭促進協會和愛在家園推展協會等愛心單位負責寄養，截至去年底，寄養家庭有197戶，照顧了240名兒少，為了照顧失親的兒少，新北市更開發「類家庭」模式，委託基督教芥菜種會和更生少年關懷協會等，在三重和林口社宅開辦，目前提供照顧家戶有10戶、26名兒少。

(中時 )