澳洲媒體報導，澳洲以國家安全為由，拒絕了一家中國建築公司收購澳洲國內一家建築商，該建築商參與了幾個備受矚目的項目。這一跡象表明中澳兩國間的緊張關係仍在升級。

Probuild的大股東--南非Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd（WBHO）11日晚間在提交給約翰內斯堡證交所的文件中表示，在得知澳洲外資收購監管機構將以國家安全為由拒絕其收購要約後，一家大型國際建築和民用服務公司撤回了收購要約。

澳洲金融評論報12日報導稱，中國建築工程總公司計畫斥資3億澳元（2.31億美元）收購WBHO持有Probuild的88％股份。

WBHO沒有透露這個有意向的買家名字，Probuild發言人也謝絕作評。

澳洲財長Josh Frydenberg亦未能就Probuild事宜發表評論。Frydenberg負責監督澳洲外資投資審核局（FIRB）。

Probuild宣布的項目中，包括為人口第二大州維多利亞州建設新的警察總部，以及為生物製藥巨頭CSL建設新的總部大樓。CSL目前正在為澳洲國民生產COVID-19疫苗。

中國外交部發言人趙立堅對此回應，這是澳洲政府將貿易、投資問題政治化，違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新例證。

趙立堅強調，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏。任何將正常商業合作政治化，並以所謂國家安全為由進行政治干預的做法都是錯誤的。中方希望澳方堅持開放市場、公平競爭的原則，為包括中國在內的各國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。澳方的行為干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭，也對澳自身形象和信譽造成損害。

(工商 )