台南市消防局第七大隊為推廣古蹟防災及居家防火意識，特別結合國定古蹟祀典武廟的「火德星君」辦理「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽。市長黃偉哲12日先到中正分隊在主燈上書寫「消防弟兄辛苦了，市民有感」，為辛勞的消防人員加油打氣，同時也為市民朋友及秋冬防疫工作祈福，歡迎大家19日一起參加這場別具意義的點燈活動。

黃偉哲表示，台南市中西區屬古蹟重鎮，其中更有9大國定古蹟；消防局第七大隊為加強古蹟防災及市民防火意識，結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災及祈福點燈的消防燈籠繪畫比賽，同時也藉由火德星君的意象，推廣住宅用火災警報器的重要性，提升市民裝設意願，期能達到防火宣導效果。

消防局指出，上個月18日該局第七大隊已在祀典武廟，與該廟主任委員林培火、副主任委員佘水木及各委員，共同宣布「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。祀典武廟內祭祀的火德星君，即民間俗稱的「火神爺」，又稱「火天金剛」，掌管天下一切與火相關的事務，人們向其祈求庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員猶如守護神，期能藉此活動提升市民朋友的防災防火意識。

消防局還說，此次的消防燈籠繪畫比賽，以台南市在地古蹟、廟宇防火圖案、消防人員救災救護、消防車或救護車等車輛裝備器材圖案為繪畫主題，燈籠作品收齊後將展示於祀典武廟、中正分隊或南門分隊；此外，經由評審團就國中組、國小組及幼兒園大班組進行評選，19日晚上6時30分將於中正分隊由黃市長親自點燈，並頒發各組前3名獎狀、消防寶寶及獎金，歡迎大家一同前來欣賞畫作，參加點燈活動。

此外，近日寒流一波接一波，黃偉哲也溫馨提醒市民朋友，除了注意自身保暖，更重要的是使用瓦斯熱水器一定要保持通風，以免一氧化碳中毒，使用電暖器也要注意用電安全。

(中時 )