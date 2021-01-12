採檢站的醫護人員穿著全套防護裝備引導民眾採檢。（陳怡誠攝）

2日衛福部宣布：不封院，但該院門診正常運作，藥師與領藥民眾全程配戴口罩防疫。（陳怡誠攝）

北部某醫院爆發醫師感染新冠肺炎，該醫院至今仍無回應，但醫護人員接獲通知，全院將陸續進行普篩，若全院員工都安全、無確診，醫院將採分區收新病人。

為避免疫情延續爆發，該院通知全院同仁，近期切勿出入公共場所，而同仁吃飯時間需錯開，若有必要需設隔板，同仁需維護自身健康管理，若有體溫異常或感冒症狀，需告知單位主管，並進行後續處理，另如有居家隔離者須遵守法律規範。

該院也告知全院同仁，陸續將進行普篩，若全院員工都安全、無確診，醫院將採分區收新病人。

(中時 )