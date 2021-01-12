欣賞成人謎片時，意外發現男優歌聲根本天籟，一名網友日前觀看謎片，不小心被男優歌聲吸引，一查發現男優片中唱的這首歌原曲，原唱就是男優本人，同時找到照片請網友比對是否長的一樣，驚呼男優根本是被「AV耽誤的歌手」。

網友在論壇「Dcard」上發文，表示自己像平常一樣，打開網站準備好好欣賞成人謎片，被一部片名與音樂家教有關的影片吸引，看到一半時，飾演家教的AV男優，突然拿起吉他自彈自唱，原PO覺得這首歌不錯聽，因此用Google搜尋，真的被他找到這首歌MV。

「不過這位歌手怎麼那麼眼熟」？原PO比對MV歌手與AV男優長相，發現兩人長得一模一樣，且似乎不只原PO一個人發現，因為該MV下方，也有許多網友朝聖留言「我從AV劇情來聽的」、「男優歌手，人帥歌好聽」、「聽到唱歌非常驚豔」。

且該男優對每個留言按讚，似乎默認他就是本人，原PO最後也說「直接被男優圈粉」。意外發現引起網友熱議，稱讚男優不僅帥，又有才華，真的很少見，「一般都是用才華騙女生上床，他是先上床再展現才藝」、「長得帥、身材又好」、「我只看他演的片」、「戀愛了，歌聲跟性愛技巧」。

(中時新聞網)