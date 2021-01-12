再現本土病例，疫情升溫，為避免群聚感染風險，新北就業服務處宣布，原訂15日市府6樓大禮堂、20日中和區公所6樓禮堂及22日三重過圳市民活動中心、樹林區公所的聯合徵才活動，延期辦理。

新北就業服務處表示，為助求職民眾趕在年前找到工作，新北各就業服務據點仍持續提供一對一專人服務，就業服務站的小型徵才也不會中斷，有意尋職民眾亦可上「新北市人力網」查詢。

(中時 )