北部新增2本土案例 新北延辦一月徵才活動 17:402021/01/12 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北部新增2本土案例，新北延辦一月徵才活動。（新北市勞工局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再現本土病例，疫情升溫，為避免群聚感染風險，新北就業服務處宣布，原訂15日市府6樓大禮堂、20日中和區公所6樓禮堂及22日三重過圳市民活動中心、樹林區公所的聯合徵才活動，延期辦理。 新北就業服務處表示，為助求職民眾趕在年前找到工作，新北各就業服務據點仍持續提供一對一專人服務，就業服務站的小型徵才也不會中斷，有意尋職民眾亦可上「新北市人力網」查詢。 本土暴增2例 北部醫師照顧新冠重症染疫 護理師女友也確診 南港最大都更案 連續壁開工動土 (中時 ) #新北 #就業服務處 #徵才 #本土案例 #延辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸新增55宗新冠肺炎確診 河北佔40例 16:312021/01/12 兩岸 染疫護理師返校期末考 科大43名師生遭隔離 16:322021/01/12 生活 染疫者曾前往！桃園地區賣場、咖啡店緊急消毒 16:012021/01/12 生活 破千個職缺 新北15日起週週有徵才 15:302021/01/11 財經 疫情引爆物流商機 永聯物流搶進東南亞 15:302021/01/12 財經 新北建照審查、使用執照副本全面無紙化 10:192021/01/12 區域情報-新北 長榮女中學生挑戰當新祕 女教師重披婚紗 14:392021/01/12 寶島 基層警覺性差 疫情連環爆 04:102021/01/12 焦點要聞 不算賭博 德撲限時競技無罪 04:102021/01/12 社會新聞 醫護情侶照顧重症者3天後發病 張上淳曝病毒量高 16:272021/01/12 生活 北市官員又爆耍官威 霸凌精障員工嗆「讓妳沒工作」 動保處急澄清 10:142021/01/12 政治 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相 - 生活 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 醫護情侶照顧重症者3天後發病 張上淳曝病毒量高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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