不只寒害，農委會12日指出，宜花地區有機栽培農戶數及面積是全台最高，病蟲害問題也相對多樣，為協助農民即時因應病蟲害的發生，花蓮農改場也將提供線上診斷服務。

農委會指出，由於花蓮場致力於開發有機及友善農業技術，宜花地區成為全台有機栽培農戶數及面積最高的地區，但是，也因為作物種類及品種眾多，病蟲害問題也很多樣，病蟲害診斷與諮詢成為花蓮場重要的工作。

農委會指出，然而由於宜花地區幅員廣大，根據案件數分析，親自送件明顯具有地緣關係，為協助農友即時因應病蟲害的發生，花蓮場因而提供線上診斷服務。

農委會指出，利用線上診斷服務的農友相當多，且不只限於宜花地區，有許多來自外縣市，甚至旅居國外的民眾也會在線上諮詢；此外，當新的病害蟲出現時，例如今年在水稻秧苗發現秋行軍蟲危害，該場立即接獲農友上傳的照片，第一時間協助確認是否為秋行軍蟲。

農委會提醒，為了能更準確診斷病蟲害，提供的照片必須清晰，並請盡量說明作物名稱、問題發生情形、以及土壤、肥培、用藥等資訊，以有助於診斷及給予適當的防治建議。

(工商 )