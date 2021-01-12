農曆年前結婚潮以及西洋情人節即將到來，台北喜來登飯店搶攻愛戀商機在館內安東廳推出「愛戀恆9」求婚專案，11,999元起的專案內容包括：七道式雙人饗宴、義大利礦泉水、專屬刻字紀念香檳及對杯組、粉漾花束與精緻蛋糕，標榜讓有情人在求婚不敗桌「No.9桌」加持下，讓另一半點頭說「Yes,I do.」。

此外，餐後想延續倆人甜蜜氛圍的賓客，另可加價4,888元起入住浪漫布置的「首席客房」，愜意安享溫潤與舒適的空間、翌日豐盛早餐與館內各式休閒設施。專案需提前一周預訂並支付訂金。

台北喜來登安東廳至今已有30餘年歷史，見證過無數佳偶成眷侶，位於入口長廊鑲金鏡牆前的No.9桌被獲譽為求婚不敗桌，暖黃燭光搖曳、氣氛不言可喻，送上由寒舍花譜設計的高雅鮮花束與特製祝福蛋糕，極致浪漫催化下女方無不點頭答應。安東廳更善用館內優勢資源，賓客另可依需求選購禮車接送服務、99朵玫瑰花束或入住首席客房等尊榮禮遇，在撒滿柔美花瓣與心心相印的毛巾天鵝的空間中，品味精選紅酒和濃情巧克力等甜蜜祝福，貼心細緻客製化體驗，替情侶們鋪陳滿滿儀式感、締造一生一次的難忘回憶。

(工商 )