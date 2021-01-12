瑞銀(UBS)在周二一份內部備忘錄中指出，從今年七月起，瑞銀將向現金餘額超過25萬瑞士法郎(約28.06萬美元)的客戶收取0.75%的利率費用。

瑞銀主管Lehmann在告知員工的備忘錄中表示，越來越清楚，為來幾年，銀行將不得不面對負利率。這也是為何銀行決定調低存款費用的臨界門檻。

瑞銀也將考慮客戶在該行的抵押貸款和投資，來決定是否要適用該費用。

Lehmann在備忘錄中指出，結果可能有低於5%的客戶會受到影響。該備忘錄為路透看見，並獲發言人證實。

(時報資訊)