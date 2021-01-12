新冠肺炎疫情迫使人們採取各種改變！本報視訊採訪港校，其中香港中文大學表示由於遠距教學較難掌握學生學習效果，該校破天荒期末成績以「及格／不及格」取代過往每一科一定帶分數的考核方式。另外由於台灣防疫成績優良，台灣學子赴香港中文大學可以在學校宿舍隔離14 天，英美學生就只能住防疫酒店且要21天；香港城市大學則全額補助台灣學子住防疫酒店費用。

香港中文大學協理副校長王淑英表示，去年1月起大部分課程都已經用網路教學，當時香港是第一波疫情，只有小部分需要做實驗的學生入校，到去年7月第三波疫情時多數師生都已經很習慣網路教學。另一個調整是，由於香港地小人稠，有本地生反映家中上網課常被家人干擾，因此這類學生也可以申請住校，並遵循港府限聚令，宿舍改為一人一間，又分流到不同樓層洗手間、不同時間洗澡，維持社交距離。目前校內大概只有2成5學生。另外由於全港都規定要戴口罩，不戴口罩罰5000港幣，因此校內也設了很多口罩販賣機。

疫情之下，過去港校常有海外交換或實習，新學期恐怕仍難成行，王淑英表示從去年年初至今有700多位已經申請到境外學習交流的學生沒去成。香港中文大學從去年8月起參與「環太平洋大學聯盟（APRU）」，該聯盟已有14所來自不同國家地區大學，學生可以上網選修80幾門帶學分課程，港中大有400人申請，200多人成功修到課程。

此外，下周學測就要登場，多所港校已公布對台招生簡章。港校表示，其實今年港府對港校資助已經大幅縮減，但港校仍就積極對台招生。其中香港科技大學推出台灣學生專屬獎學金，香港中文大學、香港城市大學、香港教育大學等也推出包括4年免學費以及生活津貼的全額獎學金約280萬台幣。香港中文大學預定2月27日（周六）上午10點舉行網路上入學講座以及面試，下午網路面試，鼓勵台灣同學盡早申請。

(旺報 )