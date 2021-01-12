花蓮縣瑞穗鄉富興村盛產土鳳梨，年節前夕都會大出貨供應鳳梨花等應景「旺來」盆栽，增添新年喜氣，不過，近日寒流低溫只有7度，當地鳳梨花已出現凍傷，氣溫回溫，這些受凍鳳梨花恐出現腐爛，因農損必須超20％才能符合天然災害補助，瑞穗鄉農會將協助農友，若外觀凍傷，則將果肉加工鳳梨果乾或鳳梨果醬，減少農民損失。

花蓮瑞穗鄉富興社區是目前國內土鳳梨產量最大的社區，社區內栽種鳳梨面積約250公頃，其中，栽種土鳳梨的面積高達7成，3成栽種金鑽鳳梨，除了是國內僅有土鳳林供應區域，早年陸客來台必買鳳梨酥伴手禮，鳳梨餡也多來自當地土鳳梨。

農友王聰益說他的鳳梨田約有一甲三面積，但有一半鳳梨花出現枯黃狀況，賣相變差，春節恐無法出貨。（農友提供／王志偉花蓮傳真）

連續低溫，富興村的鳳梨花出現凍傷，嚴重的葉脈已經乾枯。（農友提供／王志偉花蓮傳真）

強烈寒流發威，富興村好幾百公頃的鳳梨田裡，鳳梨花開始出現凍傷，受凍嚴重的葉脈已經出現乾枯，但多數都已程度不一的凍傷。

農友王聰益說，他的鳳梨田約有一甲三的面積 目前看得到的農損已經有一半鳳梨花出現枯黃狀況，賣相已變差，連日來夜間甚至出現7度，他說，差不多11度以下鳳梨花就會凍傷，農民憂，春節將屆，這些鳳梨花恐無法出貨，

瑞穗鄉農會、花蓮農改場與當地公所今連袂勘災，農會總幹事黃盛皇表示，因寒流濕冷造成鳳梨花結霜凍傷，待天氣回暖農傷會更明顯，他說，鳳梨花價值在冠芽，很討喜，不少民眾在春節都會採購應景佈置家居「旺來」，以增添喜氣。

黃盛皇表示，農民1公頃成本約20多萬，目前初估有45公頃災害面積，因瑞穗當地設有加工廠，如果鳳梨花外觀無法出貨，但果肉良好，可取鳳梨果加工果乾、鳳林醬，讓鳳梨花保留剩餘價值。

花蓮縣政府農業處則是表示，連續低溫不少作物都有發生寒害，請農友做好防寒措施，受災情況隨時報給鄉公所統計，農損必須超20％才能符合天然災害補助。

(中時 )