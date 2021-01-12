澳洲性感女星「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）在自製自演的犯罪愛情力作《末路狂奔》（Dreamland）中大膽解放！她不只脫光入鏡，還與25歲鮮肉男星芬恩柯爾（Finn Cole）共洗鴛鴦浴，香豔鏡頭光想就狂噴鼻血。

瑪格羅比在片中飾演一位犯下搶劫重案的銀行搶匪，與曾演出《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的男星芬恩柯爾共同主演。兩人在片中相遇、相知、相惜的末日之戀，一起逃亡時下榻旅館，瑪格羅比因為調情旅館人員，惹得芬恩柯爾大吃飛醋。只不過兩人床頭吵、床尾和，一言不合脫光衣服洗起鴛鴦浴，瑪格羅比不但直接露出雪白柔乳，甚至大膽地以「女上男下」體位幫芬恩柯爾破處，逼近限制級畫面想必會看得臉紅心跳！對此芬恩柯爾還笑說：「我為這場戲甩掉10公斤，知道能與瑪格羅比一同演出時，還緊張到差點忘詞！」

瑪格羅比（右）與芬恩柯爾（左）在片中有激情肉搏場面。（圖／采昌國際多媒體提供）

芬恩柯爾本來身材健壯，為了塑造片中角色尤金有點營養不良的精瘦身材，特地在拍攝前減肥、節食與運動，總共甩掉十公斤，「他們擔心我在畫面上看起來有點胖，不符合尤金的形象。還好當初有減肥，拍鴛鴦浴場面的時候，我看起來身材真的不錯！」他特地分享接演的原因，除了故事相當吸引人，他也很期待跟瑪格羅比合作。《末路狂奔》將在本周五上映。

瑪格羅比（右）與芬恩柯爾（左）在片中詮釋一對亡命鴛鴦。（圖／采昌國際多媒體提供）

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(中時新聞網)