去年久旱不雨，各地水情拉緊報，經濟部水利署北區水資源局2019年於桃園市龍潭、楊梅區設置7口抗旱水井，將水抽至石門大圳供台灣自來水公司使用，桃園市長鄭文燦12日也前往龍潭區視察5號井，確保抽水作業順暢外，也強調水源調度有賴地方與中央合作，民間也須配合節水政策，度過缺水難關。

去年為石門水庫56年來，首度面臨豐水期無颱風的窘境，水庫水位持續下探，幸虧入秋後降雨頻繁，解解集水區的渴，加上政府施行各項節水政策，水庫蓄水量自12月1日的50.64％，逐漸回升至66％，有效蓄水量達13155萬立方公尺，是否能撐過枯水期仍是未知數，因此水源調度實為重要。

為減緩石門水庫水位下降的速度，經發局指出，北水局3年前自鑿7口備援水井，有6口設置於龍潭打鐵坑清水坑設置，另外1口則位於楊梅石門淨水場戰備水池，7口備援井現以臨時發電機為電源，自11月12日開始起抽，穩定提供備援水量。

前往視察的桃園市長鄭文燦說，抗汗水井過去曾遭居民抗議產生廢氣、噪音問題，現已全數排除，目前備援井每日出水量約在6000噸，抽水作業正常運作，為提前部署水源調度的最佳示範，期民眾能共體時艱，與政府共同攜手度過缺水難關，保障全民用水需求。

(中時 )