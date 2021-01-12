受到冬季風勢影響，台南市北門海埔養殖專區出現沙丘漫過海堤的情形，連防汛道路都被遮蓋，阻礙漁民人車通行，北門區公所及主管單位第五河川局已到場現勘，近期將調派機具搶通。（莊曜聰攝）

台南市北門區保吉里的海埔養殖專區，位於急水溪的南側、北門潟湖的北側，正對台灣海峽，專區四周築有海堤保護，並設置數個水門，供專區海水養殖取水、排水，專區在急水溪出海口南岸約3、400公尺長海岸，受到潮汐影響，形成大片沙岸，每到冬天強風將風沙吹過海堤，堆成一座座沙丘，看起來景致特別，但卻會阻斷防汛道路通行，水利署第五河川局現勘後，近期將安排工程單位搶通。

受到冬季強烈東北季風影響，南市沿海一帶不少地區都會出現風沙堆積的狀況，最有名的是七股國聖燈塔旁的沙丘地形，還被網友譽為台版撒哈拉沙漠，成為拍照打卡的祕境，但北門保吉里這處的沙丘位處養殖專區，又是漁民通行的必經道路，可就沒有這麼浪漫了。

在地陳姓、黃姓漁民指出，專區養殖業者跟這些淤積的沙丘爭取生存空間，跟大自然搏鬥，可說是嘗盡苦頭，每年只要到冬天就得煩惱，不是道路阻塞，就是怕河床堆積的沙丘直接影響水門的進、排水路，還好近年來沒有颱風暴潮，不然若衝破海堤，狀況難以想像。

每逢冬季，在地的北門區公所及管轄單位第五河川局都會派員巡查，了解風沙淤積的狀況，五河局管理科表示，12日下午勘查後，已聯繫廠商，近日就會調動機具搶通道路。

由於地理位置影響，每年該區塊都會出現淤沙情形，五河局從前一年的11月到翌年3月前都會視情況清理，依氣候變化不等，但每年平均可清出3300噸淤沙，通通運往北側堤外補充沙洲，降低海岸侵蝕流失程度，加上馬鞍藤自然復育，其實近年清運的淤沙數量是逐年降低。

台南市北門海埔養殖專區在潟湖北側，面對台灣海峽，受到冬季風勢影響，風沙被吹過海堤，堆成一座座沙丘，連防汛道路都被掩蓋，景致特別但阻礙人車通行。（莊曜聰攝）

第五河川局設置維護水路暢通的土堤，並放置消波塊保護水門，讓漁民能安心養殖，而清理的沙子則悉數運往北側的突堤補充沙洲。（莊曜聰攝）

北門保吉里的海埔養殖專區每逢冬季，風沙越過海堤，掩蓋住防汛道路，阻礙通行。(莊曜聰攝)

(中時 )