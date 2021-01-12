央行臉書最新PO文強調，全球央行對外溝通的多元管道，仍在持續進展中，央行不遑多讓，目前除透過官網與外界溝通外，也利用行動應用程式（App）、臉書、YouTube頻道、Flicker等溝通管道，提供更多知性訊息，且預告央行官網將特別規劃「貨幣金融知識專區」，於近期上線。

央行預告「貨幣金融知識專區」共分為四大區塊：

一是焦點議題：將央行每季所發布的理監事會後記者會參考資料，依不同屬性加以分類，方便民眾瀏覽、查閱特別感興趣的議題。

二是央行知識家：介紹全球央行相關動態新聞、貨幣金融歷史、金融新知等，有利民眾輕易成為央行知識家。三是央行Q＆A：解答一般常見或熱門的貨幣金融問題。

四是延伸資源：提供如硬幣鑄造流程、鈔券印製流程、旅客攜帶新台幣出入境限額等宣導影片。

央行指出，近年來全球央行除積極經營社群媒體外，也致力於官網的升級與改版。儘管大眾在搜尋央行與其所負責管理的貨幣金融等諸多資訊時，央行官網會是第一站，但隨社群媒體的使用日趨頻繁，為突破社群媒體本身的格式限制及使用者習慣，並讓各種溝通工具達到最大的效用，全球央行也積極利用社群媒體，來傳遞訊息並吸引民眾造訪其官網。即為擴大與外界溝通，央行官網應與各種社群媒體加以整合，讓央行相關資訊得以分流與串流，達到加值利用的效果。

根據《中央銀行業》雜誌發布的數據，2010年只有5家央行擁有臉書（Facebook）帳號、37家擁有推特（Twitter）帳號，及27家開設YouTube頻道，2020年底，擁有臉書帳號的央行已增至141家，擁有推特帳號者為136家，開設YouTube頻道為139家，有IG帳號的央行也有54家，代表全球央行利用社群媒體持續加強與外界溝通。

(工商 )