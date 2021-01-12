總統蔡英文12日與友邦帛琉總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）進行視訊談話，除祝賀其勝選，並盼進一步持續拓展、深化台帛邦誼。惠恕仁的就職典禮於21日舉行，將由外交部長吳釗燮小規模率團參加。

蔡英文表示，作為唯一受邀參加就職典禮的外國元首，她感到十分榮幸。只是因為國務繁忙，很遺憾無法參加，盼請諒解。她已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團前往帛琉參與盛典。期待能夠在疫情過後再度造訪美麗的帛琉。

台灣和帛琉邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切。台帛兩國互為忠實的摯友，近幾年來，帛琉在國際場合為台灣仗義執言，許多台灣人都感到心頭溫暖。尤其當疫情橫掃全球之際，很高興看到帛琉政府處置得宜，維持「零確診」的出色成績，台灣人民也為帛琉感到慶幸。

台灣能夠協助帛琉抗疫，蔡英文表示她深感榮幸，欣慰台灣可以捐贈口罩等防疫物資及檢測設備，並同意轉診包機來台。台灣派駐在帛琉的醫療團隊，也協助當地的防疫工作。

她也深刻了解疫情對以旅遊業為主的帛琉經濟衝擊尤大。她也注意到，在社群媒體上有許多意見領袖鼓勵台灣人，在疫情趨緩後能夠到帛琉旅遊，以促進台帛邦誼。而這些都必須在符合台帛雙邊的防疫規範，確保台帛兩國國民健康安全下，審慎評估推動。

蔡英文重申，疫情的爆發凸顯了國際合作的重要性，台灣已經發展出有效的抗疫模式，相信此模式可以確保兩國人民的健康和福祉。「我們一定可以一同挺過疫情」，並進一步持續拓展、深化雙邊關係。

(工商 )