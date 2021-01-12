美國政府換屆在即，川普對中國強勢壓制政策持續。美軍近日加強在西太平洋的部署，周一（11日）更高調揭露，一艘配備154枚巡航導彈的核潛艇現身關島；一艘搭載隱形戰機的兩棲攻擊艦，同時在菲律賓海巡航。

據《東網》報導，美國海軍俄亥俄號巡航導彈核潛艇上周一（4日）在關島阿普拉港展開預定的演訓，但未有透露更多具體詳情，只表示該艦現時在負責西太平洋防務的第7艦隊行動區，執行監視、訓練及其他關鍵的任務。俄亥俄號由戰略導彈核潛艇改裝而成，它不但裝備大量對地攻擊的戰斧巡航導彈，同時可以搭載66名特種部隊成員。

美軍甚少公開核潛艇艦隊的動向，特別是巡航導彈核潛艇，這次是美軍一個月內，第二度揭露這款潛艇的位置，明顯是發出威懾信息。去年12月21日，美軍宣布與俄亥俄號同型號的喬治亞號，通過霍爾木茲海峽駛入波斯灣，向伊朗展示武力。

與此同時，派駐日本的兩棲攻擊艦美利堅號，上周六（9日）起在菲律賓海巡航，艦上搭載F35B隱形戰機。美軍表示，該艦正在第7艦隊行動區部署，目的是加強與盟友與夥伴的互操作性，並作為準備好的反應部隊，捍衞印太地區的和平及穩定。

(中時新聞網)