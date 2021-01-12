前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖，被控侵入前東家蕭姓男子經營的按摩店，竊取價值150元的按摩油半罐，涉嫌竊盜罪。台北地院今開庭，楊男否認犯行，辯稱他有繳3000元學費，有按摩油的使用權，反指蕭男誣告。

蕭男指控，楊男自行在外開業，因此被他開除，2020年5月26日晚間楊男竟與2名身分不詳的男子闖入他的店內，除了偷走半罐按摩油，另有按摩器2個、結婚金戒指1只及現金3萬元也失竊。

因楊男僅承認拿走按摩油，檢方依竊盜罪將他起訴，至於其他財物，因按摩店鑰匙藏放在樓梯間，6、7名員工都知道位置，均可自由進出按摩店，無法排除是其他員工拿走，此部分並未起訴。

楊男今開庭稱，蕭男的按摩店有經營性交易，不久前才被檢警辦過妨害風化。他有繳3000元按摩學費，去年2月19日先繳1500元，同月21日學成開始接客，每做一個客人扣500元，來支付其餘1500元，都有LINE對話紀錄為證，強調自己有使用按摩油的權力，按摩油就是方便性行為用的。

檢方聲請傳喚蕭男作證，楊男則聲請傳喚店內另外2名按摩師傅及1名客服人員，來證明他擁有按摩油的使用權。楊男最後說：「我能理解蕭先生的憤慨，但誣告不能解決問題，希望蕭接受測謊。」法官庭末諭知候核辦。

(中時 )