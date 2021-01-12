針對國內新增新冠肺炎疫情，桃園市長鄭文燦12日下午召開記者會表示，個案有去過人潮較多的大江購物中心、星巴克國際店、振宇五金行桃園國際店，已停止營業一天進行消毒，市府、附屬機關、學校等尾牙一律停辦，大型活動也延至農曆年後舉行，降低群聚風險。

鄭文燦表示，前個案相關接觸者共採檢464人，一採結果皆為陰性，目前109位居家隔離，具醫護人員身份的有39位，同步進行個人疫調，追縱後可能還會增加一些隔離人數，個案較近期有去過的三處人潮較多店家已停止營業一天消毒外，還有四處個案較早去過的店家也進行消毒。

醫療院所積極落實禁止探病，陪病親友則以一人為限，11家急救責任醫院醫療物資盤點及調度等防疫工作；此外，針對中央流行疫情指揮中心實施秋冬防疫專案，市府及附屬機關、學校等尾牙一律停辦、大型活動延期舉行；民間單位應遵守防疫規定，包含學校等八大場所須配戴口罩、量測體溫、勤洗手等措施也要積極落實。

桃園市衛生局長王文彥表示，案838屬於院內感染、案839屬於社區感染，院內感染目前僅一例，醫院防疫應變計畫為第一級，採取分艙分流機制，暫時停止收治住院患者，以及暫緩常規手術以及門診手術，市府也協助該院急診待床患者轉院，衛生單位也正在釐清個案足跡，對於個案可能去過的地點從嚴擴大消毒。

(工商 )