圓山大飯店年菜開賣，集結館內各大餐廳主廚推出各式團圓年菜，每份480元起，以最經濟無負擔的價格陪大家歡度好年。即日起至1月25日前，預購可享早鳥9折優惠，1月18日起至2月10日可辦理提貨。

圓山大飯店年菜外帶推出精選名菜「東坡肉附荷葉夾（6人份）」、「香辣牛腩筋（6人份）」、「花雕枸杞醉翁蝦（6人份）」、「鮑貝燉全雞（10人份）」、「祕製鎮江元蹄（6人份）」等外帶單品。其中，「東坡肉附荷葉夾」是主廚王泉益功夫料理，豬五花肉切成方塊後，以草繩綑綁固定，加入醬油、酒水燉煮，細火慢燒，煮到肉爛而不碎、爽口而不膩、入口即化、軟嫩香滑，帶有酒香的滋味讓這道菜成為圓苑餐廳的招牌名菜。

「花雕枸杞醉翁蝦」則是將新鮮的活蝦川燙後，以當歸、紅棗、枸杞、川芎等數種中藥材，搭配主廚特製醬汁和頂級花雕酒浸泡2天至完全入味，蝦肉鮮甜多汁且彈牙，酒香撲鼻、口口都吃得到驚艷。「祕製鎮江元蹄」則是王主廚的私房菜單，選用黑毛豬前腿，加入八角、桂皮等近20種香料醃製20小時，再以紹興酒乾蒸4小時，淋上特調醬汁，整道菜十分費功、更考驗師傅烹飪的細緻度，好吃又不油膩，推薦給喜愛美食的貴賓。

擅長將經典大菜創新的主廚許耀光，推出「滿漢佛跳牆（10人份）」、「長壽人蔘當歸鴨（10人份）」、「稻草西施牛肋骨（8人份）」等精選年菜。招牌菜「稻西施牛肋骨」今年也加入陣容，主廚嚴選風乾的嘉南平原稻草，層層扎實的捆綁住整隻牛肋骨，與多種香料一起悶煮滷製，做工繁複。食用前先剪開外層裹的緊實的稻草，稻香四溢瀰漫，咬一口燉得軟嫩的牛肉，入口即化的口感搭配層次堆疊著的稻草香，沾上特調滷汁，風味堪稱一絕。過年必有一盅的「滿漢佛跳牆」精選金華火腿、花膠、干貝、時令大白菜等食材，以慢火煨製而成，湯鮮味美。

圓山大飯店並同步推出贈禮、自用兩相宜的年節伴手禮盒，包括「牛年旺返年節禮盒」、「圓山極品XO醬雙瓶禮盒」、「九環醬雙瓶禮盒」及「吻魚醬雙瓶禮盒」，等多樣好禮任君挑選。

其中，「牛年旺返年節禮盒」是精選極品南棗核桃糕、香甜牛軋糖及圓山烏龍茶的年節商品禮盒。軟中帶脆的南棗核桃糕，嘗起來甜而不膩，香氣四溢且不黏牙，深受大小朋友的喜愛；還有過年必吃的香甜牛軋糖，軟而甜口，最適合與親朋好友一同共享，搭配清新、甘潤的圓山烏龍茶，就是過年團聚的甜蜜滋味！

此外，圓山大飯店最搶手、最暢銷的年節賀禮「紅豆鬆糕（6吋）」及「棗泥年糕（8吋）」更是不容錯過。象徵來年「吉祥喜氣、步步高」的御饌紅豆鬆糕，年年造成搶購熱潮，一定要提早下訂才有機會排到單、拿到手喔!而過年必嘗的「好彩頭」臘味蘿蔔糕（6吋或8吋）不但是獲獎常客，更是過年必備。經由圓山歷代傳承的食譜與經驗傳授，師傅才能製作出圓山大飯店的臘味蘿蔔糕特有的滑潤口感，展現出臘味鮮香、金鉤提味和蘿蔔的清甜，用料實在，香氣撲鼻。

(工商 )