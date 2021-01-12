我國今新增２例新冠肺炎本土個案，是北部某醫院的醫師及護理師。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該醫師曾在負壓病房從旁協助個案插管，後來回溯發現症狀而通報確診。其2004年SARS爆發期間，也曾發生醫師幫病患插管感染事件，顯示進行插管的風險相當高。

陳時中表示，30多歲男醫師（案838）於治療一名感染新冠重症患者時遭感染，研判可能是在插管途中有一些飛沫噴濺而遭感染。不過，指揮中心諮詢小組召集人張上淳認為，該病患插管是由麻醉專科醫師進行，並非該醫師著手，因此排除插管遭感染的可能性。

台大醫院院長李源德為《當台大碰到SARS 台大醫院抗煞訪談記錄》一書寫序提到，2004年，和平醫院爆發SARS集體感染後，病患紛紛湧入台大，幾乎癱瘓急診。他回憶，許多驚心動魄的景象，想到蔡子修醫師插管時遭到感染，見識到SARS傳染力之高；看見幾位病人病程快速惡化，感受到SARS病毒之可怕。

根據《康健雜誌》報導，當年那位蔡醫師是胸腔科總醫師，他為一名台商太太插管染煞，成為國內醫護人員感染SARS首例，據了解，他當時有穿戴防護衣、佩戴N95口罩及護目鏡重裝備防護，仍被感染。

(中時新聞網)