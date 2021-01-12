農委會去年起推動綠色照顧示範計畫，遴選全台30個鄉鎮的農漁會及社會團體，辦理長輩共餐、健康照護及各種樂齡活動，南市有麻豆、龍崎兩處農會申請設置，麻豆農會還一口氣設置新生、安業兩個綠色照護站，12日舉辦英文走讀課程，帶著老人家到文旦園學習說英語，相當有趣。

麻豆區農會新生綠色照護站的20多位長輩，12日上午頂著寒風，到柚園學習說英文，學習包括文旦、西施柚、柚花等的英文講法，負責教學的老師還設計國台語讀音加上圖片搭配，不少老人家都是首次學英文，他們認真做筆記，學得相當起勁，開心自己能跟國際接軌。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，文旦是麻豆最重要的農特產，也是外銷農產品的主力，對在地長輩來說，對文旦有深厚的情感，帶著他們到柚園學英文，除了可以到戶外走走，增進學習樂趣外，也讓他們透過文旦與國際接軌、學英文，動動腦筋人更不容易變老。

麻豆區農會配合農委會的幸福農村推動計畫，先後成立安業及新生兩個綠色照護站，讓農村的退休老人家有重新學習的機會，老人家年齡從65歲到90多歲都有，今年將先推出英文課，接下來還會安排手作核糖糕、寫小春聯等活動，透過節慶及應景的課程安排，讓老人家邊玩邊學，活得更開心。

(中時 )