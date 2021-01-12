台南一名1歲11個多月女孩診斷罹患帶狀疱疹(俗稱皮蛇)，非常罕見。(郭綜合醫院提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名1歲11個多月女孩診斷罹患帶狀疱疹(俗稱皮蛇)，經口服抗病毒藥治療已恢復，沒留下後遺症。女童母親懷孕期間未罹水痘或帶狀疱疹，郭綜合醫院兒童過敏免疫科主治醫師王莉惠根據美國研究，指接種水痘疫苗約10萬分之1會得到帶狀疱疹，懷疑女童因此染病，但醫師建議幼兒1歲仍應接種公費水痘疫苗。

皮蛇通常好發於中老年人，發生在幼兒、尤其是未滿2歲孩童身上，相當罕見。王莉惠表示，女童當時到院時，左大腿第3、第4腰椎的神經皮節長滿水泡紅疹、伴隨輕微疼痛，血清抗體檢驗與皮膚抹片檢查確認是帶狀疱疹，經給抗病毒藥治療，從出疹子到傷口痊癒僅8天，比一般成人平均2至4周的病程，恢復非常迅速。

王莉惠說，女童出生後沒長過水痘，母親懷孕也沒得到水痘或帶狀疱疹，研判發病可能與女童1歲時左大腿曾打過活性減毒水痘疫苗有關。

根據研究，接種水痘疫苗確實可能引發帶狀疱疹，因水痘與帶狀疱疹是同1種病毒引起，首次感染會長水痘，痊癒後，病毒潛伏人體神經節，待免疫力低降，病毒就會活化沿單側神經皮節生長，就是所謂皮蛇。

據健保資料庫研究，台灣人終其一生有1／3機率會得到帶狀疱疹。美國統計到18歲，施打水痘疫苗者帶狀疱診發生率較未施打者減低78％。王莉惠說，女童水痘疫苗打在左大腿，帶狀疱疹也長在左大腿單側，雖未做比對確認，可推測女童帶狀疱疹疑與1歲時接種的水痘疫苗有關。

但王莉惠也提醒，打水痘疫苗後長帶狀疱疹機率與症狀都比自然感染來得低，幼兒1歲時仍應接種公費水痘疫苗；4至6歲時可自費打第2劑疫苗，避免長水痘也預防帶狀疱疹。另，年輕時得過水痘的民眾，可於在滿50歲時自費打帶狀疱疹疫苗，增強身體對抗病毒的能力。

(中時 )