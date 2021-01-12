金門陶瓷廠的「錢幣馬克杯」討喜意涵和創意設計，受到消費者歡迎。（李金生攝）

「錢幣馬克杯」連日來出現掃貨搶購熱潮，在迎來建廠60周年慶之際，寫下單一產品熱銷的新紀錄。（李金生攝）

「錢幣馬克杯」連日來出現掃貨搶購熱潮，在迎來建廠60周年慶之際，寫下單一產品熱銷的新紀錄。（李金生攝）

楊肅泰廠長以廣受歡迎的新作品，為公務生涯留下精彩的紀錄和回憶。（李金生攝）

全台唯一「官窯」金門陶瓷廠，在農曆春節前推出「錢幣馬克杯」1組3個，討喜意涵和創意設計讓人愛不釋手，連日來出現掃貨搶購熱潮，在迎來建廠60周年慶之際，寫下單一產品熱銷的新紀錄。

金門陶瓷廠自1962年建廠以來，一直以故宮仿古瓷器、結晶釉、青花瓷和陶瓷版畫為出品大宗，近年來嘗試創新作品，讓產品款式日益多樣化，最近推出「馬克錢幣杯」意外爆紅，在網路平台的亮相推薦下，不到幾天就從金門紅到台灣，很多人委託當地朋友指名購買，顧客來來去去，讓平日安靜的門市一下熱鬧起來。

廠長楊肅泰表示，「錢幣馬克杯」的製作有一個急轉彎的構想，原來是縣議員蔡水游送來1只「美金馬克杯」給廠方參考，他突然想到金門軍管時期，鈔票都加印「限金門地區通用」字樣，現在看來相當有特色，因此選用10元、50元和500元3種幣值做為設計主題。

其中，紅色10元有國父圖樣，紅色500元有蔣中正總統圖樣，都是採用鈔票正面舖板。綠色50元則採用有金門地標「莒光樓」的背面，首批3個1組全部燒成上市。

楊肅泰說明，「錢幣馬克杯」要經過3道燒製程序，第1道素胚的燒溫在攝氏800度之間，第2道釉燒增至1200度，第3道燒花則為750度左右，過程與一般瓷燒作品同樣繁複和講究。

目前，廠方訂價每款各新台幣150元，大多數買家都是整組3個全購，廠方已加工備貨，預期在農曆春節期間，將出現一波接一波的搶購，期待新年財源滾滾來的熱潮。

值得一提的是，即將於元月16日屆齡退休的廠長楊肅泰，從基層技工做起，一路經歷主任、課長和副廠長、廠長職務，將青春歲月都奉獻給這座「官窯」，此次在屆退前推出廣受歡迎的代表作，為公務生涯留下精彩的紀錄和回憶。

(中時 )