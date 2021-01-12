昔日的「夜皇都」妓女戶，現在是豬腳飯專賣店，內部仍保留建築原味。（莊哲權攝）

昔日的「夜皇都」妓女戶，現在是豬腳飯專賣店，內部仍保留建築原味。（莊哲權攝）

昔日的「夜皇都」妓女戶，現在是豬腳飯專賣店，內部仍保留建築原味。（莊哲權攝）

台東唯一合法的妓女戶「夜皇都」在2009年走入歷史，來自台北的業者將7、80年老房子重新裝潢後賣起豬腳飯，青樓紅燈再度亮起，只是當年的風花雪月不再，取而代之的是飄香的滷豬腳，但也勾起許多老台東人的回憶，妓女戶與豬腳飯有何關聯？老闆妙答：二者都是傳統古早味。

位於台東市復興路台東監獄旁的1棟木造老房子，在西元60年代曾是最火紅的妓女戶「夜皇都」，於2009年拉下鐵門後，終結47年的滄桑歲月，2018年曾配合電影「寒單」開拍，改裝為「春風小吃部」，電影殺青後，老房子再度恢復沉寂。

去年11月，老房子裡的燈再度亮起，來自台北的業者陳揚旭重新裝潢後變成古早味的豬腳、蹄膀專賣店，老台東人說，早期經過這裡，總是帶著好奇又羞赧的心情路過，現在終於可以大方走進來，坐在以前尋芳客跟小姐坐過、發亮的長板椅上，吃著豬腳飯，回味當年的旖妮風光。

來自台北的57歲陳揚旭是三鐵玩家，完全不知道夜皇都的故事，無心插柳租下老房子後，仍保留建築原味，包括斑駁的半隱蔽式桌椅、木門、玻璃窗檽等，他說，老房子大約100多坪，只使用前面客廳約60坪營業，後面還有13間小房間，就是昔日的溫柔鄉，目前不開放，未來計畫做為背包客棧。

台東縣政府文化處長鍾青柏說，「夜皇都」在當時有它的時代意義及價值，現在男女平權，妓女戶走入歷史，在古今不同的社會氛圍下，帶有喜氣象徵的豬腳，重新定義了夜皇都的1頁滄桑史。

(中時 )