美國駐聯合國大使克拉芙特即將訪台，並與台灣高層、外交界人士會面。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統會見克拉芙特時，是提出「台灣加入聯合國」或「中華民國重返聯合國」最適當的時刻，他更援引國民黨主席江啟臣的發言指出，「辣台妹總統又有什麼不好說的嗎？」

對於蔡總統會見克拉芙特時應該討論什麼？游盈隆今在臉書上表示，克拉芙特女士訪台意義重大，而令人非常好奇且關心的是，蔡英文總統會當面提出「台灣加入聯合國」或「中華民國重返聯合國」的願望嗎？

游盈隆指出，2008年總統大選，「入聯」、「返聯」公投同意票加起來超過1千萬人，顯示這些議題在台灣有高度民意支持，且多次全國性民調都顯示，有高達八成以上的台灣人期盼加入聯合國，這是清清楚楚的台灣主流民意。但同樣擁有高度民意支持的蔡總統自2016年5月上台以來，卻絕口不提「台灣加入聯合國」的主張，令無數台灣人百思不解。

游盈隆認為，這次美國現任駐聯合國大使克拉芙特訪台，就是蔡英文總統提出「台灣入聯」、或「中華民國返聯」的最適當時刻，「從某個角度看，克拉芙特大使訪台可以看做是美國共和黨政府餵球給蔡總統打，蔡總統會不會打？打的好不好？大家都在看」。

至於國民黨主席江啟臣今天提議，蔡總統會見克拉芙特大使應提出「重返聯合國」的主張，游盈隆則直言，江啟臣不顧中共不開心，都大膽這麼說了，辣台妹總統又有什麼不好說的嗎？「說真話，講真話，除了真話，還是真話！」

蔡總統後天會見美國現任駐聯合國大使， 應該講什麼？ -------------------------- 美國駐聯合國大使克拉芙特女士明天訪台，意義重大。後天，她將晉見蔡總統。令人非常好奇且關心的是，蔡英文總統會當面提出「台灣加入聯合國」... 由游盈隆發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)