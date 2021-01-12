51歲女歌手高勝美，昔日唱紅《青青河邊草》、《千年等一回》等八點檔主題曲，有「高八點」之稱，也是原住民歌后級人物。然而她近日就因為被網友曝光一段在大陸安徽偏遠農村商演的影片，簡陋舞台加上沒什麼打扮就上台，女神光環盡失的模樣引發熱議。現在更有與高勝美同場的大陸男歌手謝東自爆出場費，費用少到令人心酸。

昔日憑著一曲《笑臉》走紅大陸演藝圈的57歲謝東，2007年5月與女友吸毒被捕，遭強制送入勒戒所，直到半年後終於戒毒成功，並在家人、女友的陪伴下回到家中。然而謝東也因為涉毒事件，嚴重打擊形象，導致演藝事業大不如前。

與高勝美出席同場婚慶商演的大陸男歌手謝東，自曝一場酬勞5、60塊人民幣。(取自微博)

謝東日前在社群網站PO出一段與高勝美出席同場農村婚禮商演影片，影片中他穿著厚重羽絨衣與運動褲就上台，歌聲也被網友認為大不如前，明顯肺活量不夠。

但面對網友對於他歌聲的質疑，謝東並未回應，反而大方了回應酬勞問題，聲稱一首歌200塊人民幣（約864元台幣）太多了，出場費約莫5、60塊人民幣（約216~259元台幣）。

謝東一場商演酬勞竟然少到只有5、60塊人民幣，有人覺得心酸，但大多數網友不怎麼信，紛紛留言認為謝東是不滿被網友藐視，才說氣話，「出場費50？開玩笑吧」、「那是開玩笑，謝東身價3、5萬還有」、「不可能，再低檔次的演出，至少4位數」。更有網友爆料高勝美這場不是商演，是因為這場是男友親戚小孩的婚禮，才臨時現場開唱給大家助興。

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(中時新聞網)