山林開放，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，掀起登山熱潮，卻也造成意外頻傳；玉山國家公園從2002年到2019年間，每年平均山域意外事故18件，2020年就高達63件！主因是初入山林者的準備不足，缺乏應對緊急狀況的經驗與能力。

玉山國家公園去年發生的山域事故中，以墜崖12件最多，其他則是高山症、疾病和創傷各等；其實，登山是具有冒險性質的活動，必須考量體能、經驗、裝備與氣候因素因此，在山徑的每一步都必須步步為營，馬虎不得！

許多沒有山野經驗的民眾，看到網路上壯麗的高山景象，就想親自體驗，貿然上山，也讓玉管處、消防救難人員及空勤總隊疲於奔命；而且，過去曾以百岳難易度分級、循序漸進的的構想，在山林開放後，登山是人民的權利，也不能限制了。

最近，霸王級寒流來襲，超過3000公尺以上的高山，夜間氣溫都在0℃以下，玉山氣象站甚至出現-14.3℃的低溫，雪地及結冰的溼滑地形，危險性更高！玉管處也實施雪季服務，並在官網提供步道、環境資訊，便利民眾規畫行程；如果排雲山莊積雪達5公分以上，或雪線降到白木林時，將實施雪季安全加強措施，提醒山友務必注意雪地登山安全！

(中時 )