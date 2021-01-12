在「捍衛戰士」(Top Gun)或者「ID4星際終結者」(Independence Day)電影中，飛行員經常把面罩取下與其他人聊天，真的可以這樣做嗎？在得到答案之前，讓我們首先看一下面具的用途。

戰鬥機飛行員的面罩，主要功用當然是供應氧氣，現在的戰機都能飛到幾千公尺的高度，這個環境的氧氣是稀薄的，大腦要是缺氧，會失去可靠的判斷力。

飛行員在培訓時期，會接受缺氧模擬訓練，學員會進入一個高空試驗室，在那裡空氣被減少到海平面的三分之一，而學員們會被要求做一些需要動腦的測驗，像是玩積木之類的，學員會感受到如此簡單的事，竟然會如同變笨一樣錯誤百出。

這個課程的目的，是讓學員瞭解到自己面臨缺氧時的症狀，以便在飛行當中，遇到緊急情況時，可以認知到自己正處在缺氧狀態而必須採取緊急行動。

對於大多數人來說，缺氧的症狀一開始時是手指發麻，然後頭昏眼花，或是奇特的興奮感。如果任其發展，會導致判斷混亂，最終意識喪失與昏迷，飛機就失去控制，這對單座飛機而言可能是災難性的，所以在多數時候，飛行員一但進入駕駛艙，就必須把面罩戴好。

美國海軍藍天使飛行特技隊，他們在飛行過程不戴飛行面罩，僅有麥克風相互聯絡，這是因為飛行高度不超過25000呎。(圖/美國海軍)

除此之外，面罩還有其他一些可幫助飛行員做事的功能，比如通話。大多數的飛行口罩都有內置麥克風，按下通常在節流閥桿上的按鈕，飛行員可以啟動多個頻道的無線電通信。在第一段所說的電影中，飛行員脫下面罩與僚機聊天，其實不太可能，因為飛機座艙內持續會有吵雜的引擎運轉聲，飛行員如果沒有對著麥克風講話，無線電另一端的受話者是聽不清楚的。

有些飛行面罩裡還有燈，這在夜間飛行時會用到，雖然夜航時，盡可能會在黑暗中駕駛，但是有些情況，比如要閱讀地圖或是書寫筆記時，飛行員會需要一些照明，而面罩上的小燈可以提供光源，這個燈的開關在面罩裡，飛行員用舌頭來按下面罩內的按鈕。

還有另一種重要設計，可以調整面罩內部的壓力，使飛行員在更高的空域有效呼吸。隨著海拔的升高，呼吸會變得更加困難，因為人體肺部內部的壓力，與人體外部的壓力差異正在縮小，這時候，需要引入一種正壓，並迫使空氣進入飛行員的肺部，才可以順利呼吸，從而減輕飛行員的疲勞感。正壓力也助於飛行員抵抗在機動飛行過程中遇到的G力。

聊完了飛行面罩的作用，下面來談談駕駛艙內的氣壓。不同於民用航空飛機在飛行過程保持固定艙壓，戰鬥機的艙壓是不恆定的，從海平面到8,000英尺(2438公尺)，戰機根本不加壓，這個高度也沒有呼吸問題。從8,000英尺(2438公尺)到大約25,000英尺(7620公尺)，我們會維持大約8,000英尺海拔的艙壓，類似於許多滑雪勝地。一旦我們爬升到25,000英尺以上，座艙壓力就會緩慢上升，以至我們到達50,000英尺(15240公尺)時，座艙內部的壓力大約等於海拔20,000英尺(6096公尺)，這已是世界上一些著名高山的高度。做個比較，世界最高峰的珠穆朗瑪峰，高度是8848公尺。

也就是說，戰機的內部艙壓，僅為保持飛行員基本的維生壓力。

回到一開始的問題，飛行員在飛行期間，摘下面罩會怎樣呢？答案取決於飛行高度。如果飛機在25,000英尺以下高度巡航，此時不戴面罩長期飛行也沒有問題；但是，超過25,000的飛行高度，長時間沒有戴面罩就會導致缺氧。

飛行員在飛行過程中喝水。(圖/youtube)

飛行員在戰機翻滾過程還能喝水。

不過，飛行員確實有機會飛行過程中脫下面罩，主要是進食和喝水。脫水對飛行員的影響，與缺氧同樣有害，因此大多數飛行員在較長的飛行過程中，會多次脫下面罩來以喝水，或者在較長的任務中吃些東西。只要時間不要過長，這種影響是可以忽略不計，也就是說，不管吃東西或是喝水，在座艙內都要一切從簡。

(中時新聞網)