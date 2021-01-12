豐興（2015）2020年12月合併稅前盈餘為3.64億、年增23.80％，累計合併稅前盈餘32.41億元、年增35.72％，每股稅前盈餘約5.57元

台驊12月海運營收 年增99％
《汽車股》三陽去年營收年增21.48％ 創新高

(工商 )

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