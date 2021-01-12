豐興2020年12月合併稅前盈餘32.41億 年增35.72％ 18:112021/01/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）2020年12月合併稅前盈餘為3.64億、年增23.80％，累計合併稅前盈餘32.41億元、年增35.72％，每股稅前盈餘約5.57元 台驊12月海運營收 年增99％ 《汽車股》三陽去年營收年增21.48％ 創新高 (工商 ) #豐興 #合併稅前盈餘 #累計合併 #稅前盈餘 #稅前盈餘約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020年10月台北市房「量增6.82％，價升0.49％」 14:502021/01/12 區域情報-台北 橙的自結2020年度合併營收3.54億元、年增2.04％ 12:222021/01/12 財經 《金融股》中壽去年獲利、資產、淨值創三高 EPS達3.29元 07:442021/01/12 財經 台股基金超威 前十強月漲9％ 04:102021/01/12 投資理財 《金融股》富邦金去年獲利登頂 外資高喊51元 08:182021/01/12 財經 鉅橡12月營收雙成長 2021年首季商機看旺 10:212021/01/12 財經 《電機股》勤美上月營收年增7成 去年營運倒吃甘蔗 11:252021/01/12 財經 《熱門族群》中華電搶回電信獲利王 去年每股賺4.31元 07:442021/01/12 財經 中鋼上月營收亮眼 16個月新高 04:102021/01/12 產業．科技 友銓12月創單月歷史新高 2020全年營收年增近5成 10:022021/01/12 財經 金控大爆發 連二年獲利登新高 04:102021/01/12 財經要聞 財經熱門新聞 2國交惡 買氣急涷 澳房產放大招 陸金主卻鐵了心？ - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 陸記憶體巨頭利用高啟全最強作 能超車三星、美光？ - 財經 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 工商社論 - 工商時報 新壽拿下中華開發大樓 稱霸南京東西路 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。