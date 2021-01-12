三義鄉木雕師官小欽創作20餘年，研究出雕刻龍的創新樣貌與特色，建立獨特的風格，獲得第6屆台灣工藝之家工藝師認證。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉木雕師官小欽創作20餘年，研究出雕刻龍的創新樣貌與特色，建立獨特的風格，榮獲第6屆台灣工藝之家工藝師認證。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉木雕師官小欽榮獲第6屆台灣工藝之家工藝師認證，12日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，在工作室為台灣工藝之家揭牌，並將設置工藝之家路牌，以方便更多遊客尋訪，以發揚、傳承木雕藝術，將木雕產業推向國際舞台。

第6屆「台灣工藝之家」，全國22縣市共計推薦86人參選，經初選、實地考核、決審，最後評選出25位榮獲台灣工藝之家的工藝師，苗栗縣為官小欽獲選。苗栗縣政府文化觀光局表示，全國163人獲選台灣工藝之家，苗栗迄今共有16位，包括王龍德、沈培澤、林淑莉、林進昌、林瑞華、施振木、張信裕、張憲平、章潘三妹、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、黃瑞元、賴永發、官小欽。

其中，官小欽出生於嘉義縣太保市，退伍後即到三義拜師學藝，開設木雕藝術工作室，以「龍」作為創作主題，作品保留大部分自然的木紋和材料的型態，透過不斷地努力與學習，以篤實與認真的學習態度，潛心研究出雕刻龍的創新樣貌與特色，建立獨特的風格。

官小欽創作20餘年，他表示，將繼續努力學習，持續創作，同時傳授技藝，發揚並傳承木雕藝術。鄧桂菊期許，木雕師共同時將三義木雕藝術文化推向國際舞台，吸引國內外遊客到三義的台灣工藝之家觀賞木雕創作，體驗木雕藝術之美。

(中時 )