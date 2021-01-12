民進黨今天再次指稱國民黨反對台美外交，國民黨發言人洪于茜今天舉包道格、卜睿哲、麥艾文等多位美國前涉台或亞洲事務官員說法，反詰民進黨「難道也要把包道格、卜睿哲、麥艾文列入全面反美的名單之內？」國民黨希望加深台美外交力度，有具體、實質、持續的雙邊關係提升，民進黨卻要貼上反美標籤，一再凸顯民進黨慣於透過台美外交事務消費國內政黨，此舉真正可恥。

洪于茜在「國民黨發言人」臉書粉專發文說，國民黨在美國國務卿蓬佩歐 (Mike Pompeo)宣布解除台美交往限制後，就清楚表示國民黨正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也強調會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助推動對美交流。

她說，但在美國政權交接之際提出相關政策變化，能否確實達成實際效果，美國學者也提出不少疑慮。例如AIT前處長包道格說，除了短暫象徵性外，對台灣沒有任何好處；AIT前理事主席卜睿哲也表示「很難理解此舉的意義，因為在我的印象中，國務院外交事務手冊與指南中並未有針對台灣的明確說法。」前國安會亞洲事務資深主任麥艾文更指出，在拜登就職典禮前兩周，採取這樣的做法只是將台灣議題政治化，傷害對台關係。

洪于茜質疑，按照民進黨的邏輯，難道也要把包道格、卜睿哲、麥艾文列入全面反美的名單之內？除了象徵性的動作，民眾更期望有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升，但這些希望「加深」台美外交力度的言論，卻被民進黨荒謬解讀成「反美」，甚至掐頭去尾的擷取國民黨相關人士的言論就是要貼上反美標籤，一再凸顯民進黨慣於透過台美外交事務消費國內政黨，此舉真正可恥。

「深化交流不是反美。」洪于茜強調，國民黨提出的是多數民眾的期待，呼籲政府務必追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則下，務實因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，就是希望政府可以抱持謹慎態度，避免讓中華民國在國際角力中成為任何一方的對弈籌碼。身為台灣的執政黨，應該思考如何讓台美關係再深化，對台灣民眾產生實質助益，醒醒吧，逃避沒有用。

(中時 )