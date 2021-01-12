南投縣警察局交通隊統計，2020年南投縣交通意外死亡56人，創下43年來新低紀錄，展現縣府道安宣導及警方促進交通安全成果；交通事故中，酒駕、闖紅燈及超速，仍高居導致車禍發生的前3名！

交通隊彙整歷年統計資料，南投縣內從1977年以來，每年交通事故死亡人數都在100人以上，最高紀錄曾有204人因車禍死亡！警方加強交通法規宣導及教育後，車禍死亡人數逐漸下降，去年減至56人，也是南投縣交通史上的新低紀錄。

警方交通宣導深入社區、民間團體、公司行號及中高年齡層，並走進校園向國中、小學童宣導大型車「內輪差」、「視野死角」等交通安全須知，宣導330餘場次；加上增設爆閃燈、AI影像辨識等科技元素，都是交通事故死亡人數減少的主因。

近來，自行車遭大型車輾斃意外頻傳，去年自行車A1類交通事故發生4件4人死亡！由於外籍移工常騎電動自行車代步，而南崗工業區外籍移工5000多人，為避免影響上班時間，警方特別利用夜間邀請移工參與，由交通隊組長李安景與南投監理站科長薛凱云講解，翻譯人員即席翻譯，並請移工坐在大型車駕駛座，體驗視線的差異，於道路騎乘車輛時，應避免行駛在視線死角，保護自身安全。

(中時 )