集集火車站「鐵道倉庫」，耗資1000萬元歷經2年整修，12日重新啟用成為遊客服務中心，除了豐富的旅遊資訊，農特產展示，還有「VR單車」互動機台，讓使用者乘坐腳踏車裝置，踩動踏板即可在大螢幕上，環鎮遊覽集集小鎮。

集集鎮長陳紀衡表示，「鐵道倉庫」在日月潭國家風景區管理處、中區水資源局及南投縣政府協助下，完成內外整修工程；原本是台鐵舊倉庫，因應觀光型態轉變，研擬活化經營方針，為老建築注入鐵道文化新生命。

目前，鐵道倉庫由集集鎮公所向台鐵承租管理，陳紀衡強調，鐵道倉庫定位為集集支線旅遊圈的服務中心，加上車站東側攤販區未來更新後，將讓集集火車站街區的質感與美感升級，落實地方創生，打造集集小鎮形象品牌。

因應疫情，鐵道倉庫設有紅外線熱顯像儀，監測旅客是否發燒；服務台有志工駐點，提供旅遊資訊諮詢；試飲吧提供在地水果，如香蕉、火龍果製作的飲品，但疫情期間室內不提供飲食。

農產品展示區擺放農夫、民宿生產的農產品與文創產品，燈會期間提供限量DIY免費體驗；「VR單車」互動機台與大螢幕，讓初訪集集的大人小孩都能體驗新科技，認識環鎮自行車道沿途風光，如軍史公園、明新書院、特生中心等景點。

(中時 )