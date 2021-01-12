增加校園週邊道路燈亮度， 花蓮市公所針對明義國小、國風國中、花蓮高農等校園，共裝設18盞燈具。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

台南馬來西亞女大生去年遭擄殺害引發社會譁然，檢視花蓮市各校周邊照明設施，截至本月已完成明義國小、國風國中、花蓮高農等校園周邊的照明設施，總計裝設18盞燈具，保障學生、社區民眾安全。

花蓮市公所去年底在明義國小增設7支雙臂式路燈，並在花蓮高農及國風國中則分別增設2支附掛式路燈，全部合計18盞燈具，總計54萬元經費。市公所說，仍持續向上級政府或民意代表爭取經費，增設照明燈具。

市長魏嘉賢表示，尤其時序入冬，晝短夜長，每當校園放學時段，天色逐漸昏暗，易成治安死角。市公所經評估後，以急迫性的現況優先處理，透過增設路燈的安全性，保障更多學子及路人的安全，也可避免宵小犯罪。

在明義國小前經營石庭小館的業者林運松說，在當地開店30多年，最能感受到照明設施的不足，如今增設路燈後，補強夜間照明不足，對學童、民眾安全多分保障。

加強校園周邊安全，警方除加強校園安全訪視聯繫，轄內281個各級學校均設置巡邏箱，由各級學校所轄65個分駐派出所、偵查隊、少年警察隊及當地巡守隊，加強學校周邊巡守，保護學生安全。

(中時 )