民進黨政府近來施政有許多爭議，行政院長蘇貞昌首當其衝，成為了負面民意的出口，就有媒體針對蘇貞昌近來的表現展開調查，要徵詢民眾對他施政的看法，結果出乎意料，蘇揆竟獲得超過7成的滿意度，對此，行政院回應表示，相關民調都將進行參考，會時時刻刻反省施政內容。

據「蘋果線上民調」的資訊指出，在公開的網路民調中，蘇貞昌獲得了超過7成的支持度，目前共有4454人參與投票，對蘇貞昌這兩年來的施政非常滿意的民眾有66.4%、滿意則為11.4%；另外有3%表示不滿意、19%認為非常不滿意。

而在「是否支持蘇貞昌續任行政院長」一題，則有77.6%的人認為應該要讓認真施政的團隊繼續打拚；21.7的人則認為該團隊近來出包過多，應該要換人做做看。

該數據為12日晚間6點的統計，目前該投票仍在繼續計算中。對於該投票目前的走向，行政院秘書長李孟諺指出，兩年前執政黨在選戰中挫敗，蘇貞昌的行政團隊更是被譏笑為「敗選者聯盟」，這讓團隊對於施政更加汲汲營營、團結合作，直到今日，而各項民調結果都將做為參考，會時刻反省施政內容，率領全民團結在一起。

(中時新聞網)