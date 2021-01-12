第一銀行與新創企業「湊伙公司」合作金融創新實驗，首創「債券團購平台」，投資人可用「團購」方式參與國內外債券的團購投資，最低只要新台幣100元或10美元就能投資，讓小資族累積財富有更多的選擇性，預計於19日上路。

本案為湊伙公司與一銀合作的金融監理沙盒實驗案，截至目前，金管會共核准8件金融科技創新實驗案件，2020年僅湊伙公司一家獲核准。在這次的實驗案中，湊伙公司運用區塊鏈技術，建立一個債券團購交易平台，讓參與的會員可以用小額集資方式認購投資門檻較高的國外債券，享有與高資產客群一樣的投資機會，落實普惠金融。

在沙盒期間，費用方面包含信託管理費0.2％、平台管理費最高收0.5％，手續費則全免。

第一銀行總經理鄭美玲表示，一銀長期以來支持中小企業創新及升級轉型，並持續關注金融監理沙盒發展，配合各種新創金融模式，提供銀行端的金流服務、信託管理及數位帳戶連結等功能，以實際行動全力支持具有理念與執行能力的年輕人，使青年創業家有更多空間發揮創意及實現創業的夢想。

鄭美玲說，本次的金融創新配合金管會「信託2.0『全方位信託』推動計畫」，由一銀擔任受託銀行，針對國外債券團購價金進行金流的保管、協助國外債券買賣交割與保管的作業，並在實驗的退場機制中訂定相關客戶資產返回的作業方式。本次金融科技創新實驗，運用信託機制，提供了投資人權益相當的保障，而銀行透過此次異業合作，發展更多元信託服務功能。

此次沙盒實驗也運用一銀iLEO數位帳戶的連結，實驗期間僅限在一銀開立iLEO數位帳戶的湊伙會員才可參與團購，一銀可掌握會員扣款申購債券的帳戶與金流紀錄，並透過API串接湊伙的區塊鏈交易紀錄，相互比對無誤後，處理後續撥付款項。

因此，團購債券投資人可透過在一銀開立的iLEO數位帳戶收付投資資金、留存扣款投資紀錄，而銀行能更清楚客戶的金流與投資，有利於打造金融生態圈。

此外，一銀的iLEO數位帳戶自2019年4月上線以來，到2020年底，已累積了45萬戶，在同業中排名前五大，今年底目標是翻倍到90萬戶。

(工商 )