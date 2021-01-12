劉若英推出新歌〈黃金年代〉，她去年遭遇父喪加上疫情導致巡迴演唱會延期，她暫緩腳步、重新審視自我與生活的關係，她以宏觀的角度，思考：「任憑世界如何變化，僅能以最虔誠的心，逐步揭曉最美好的〈黃金年代〉。」特別的是，她還在新歌MV中吊鋼絲後空翻。

劉若英身兼電影導演身分，十分看重MV如何展現〈黃金年代〉的宏觀視野，邀請劉耕名擔任監製、導演孟奇操刀影像視覺，討論無數次後決定以「大美無形、大繁至簡」的現代舞為概念主軸。

她和12位舞者在光影交織變化之中，表現凋零後重生的藝術意象，她說：「我依舊害怕時間的飛逝，歲月的摧殘，但是既然不能改變，那麼我會帶著時間、帶給我與大家美好的記憶老去。」她繼在「脫掉高跟鞋」演唱會吊鋼絲演出之後，時隔多年再次吊鋼絲騰空表演，動作難度超過以往許多，為此提前到場排練3小時，好在平常就有運動習慣，核心肌群的力量夠強，她成功並完美地做出後空翻落地的姿勢。

〈黃金年代〉詞曲由HUSH譜寫，靈感來自於他因運動造成身體疼痛，開始思考黃金年代究竟是已經過去，還是仍然發生在每個人的當下，他原本打算自己唱，沒想到劉若英聽完後非常喜歡，他因而割愛。劉若英也表示，「這首歌最打動我的地方，就在於誠實的面對即將失去與珍惜時間帶來的深度。」

劉若英在MV中與現代舞者互動，象徵著每個人的黃金年代。（相信音樂提供）

劉若英為新歌MV吊鋼絲後空翻完美落地。（相信音樂提供）

劉若英推出全新單曲〈黃金年代〉。（相信音樂提供）

(中時 )