台中市大甲地區謠傳李綜合醫院神經外科資深醫師已病逝，醫院自上周來頻接獲病患詢問。李綜合醫院今日鄭重澄清表示，該名醫師還在開刀房幫病患手術，會報警追查造謠者。

大甲李綜合指出，這位名醫多年前也被謠傳中風，上週臉書後台接獲民眾關心該醫師還好嗎，這周更是誇張，直接謠言說他已經病逝，更上臉書哀悼醫師醫術精湛。大甲李綜合表示將報警追查造謠者；大甲警分局說，等醫院正式報案，會依規定追查。

醫院今天發表聲明鄭重澄清，內容如下：

「近日本院接獲民眾來電詢問及網路謠言，有關大甲李綜合醫院某位醫術精湛之醫師因病死亡之不實消息，本院鄭重澄清該位醫師一切如常，每周門診皆親力親為為病患看診，有需要手術治療者，皆親自執行手術，癒後獲得病患肯定。此謠言純屬惡意中傷，敬請民眾切勿散播不實或未經查證之訊息，否則恐面臨相關刑責！本院再次強調，若有民眾於網路或社群平台散佈不實訊息（假消息），本院將站在守護民眾就醫權益下向所屬機關提出事證檢舉決不寬待。」

(中時 )