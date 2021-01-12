最高行政法院庭長吳明鴻上月31日升任院長，司法院今人審會通過，調派台北高等行政法院庭長林惠瑜升任最高行政法院，負責審判事務，台北地院法官黃翊哲調任北高等行政法院法官。

另北院試署法官吳志強、劉宇霖、歐陽儀、新北地方法院試署法官宋泓璟、施函妤、士林地方法院試署法官李昭然、臺灣桃園地方法院試署法官廖子涵、姚懿珊、南投地方法院試署法官李怡貞等，試署成績經審查及格。

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(中時 )

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