吳明鴻升任院長 最高行政法院補1名法官 18:242021/01/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖右最高行政法院院長吳明鴻。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最高行政法院庭長吳明鴻上月31日升任院長，司法院今人審會通過，調派台北高等行政法院庭長林惠瑜升任最高行政法院，負責審判事務，台北地院法官黃翊哲調任北高等行政法院法官。 另北院試署法官吳志強、劉宇霖、歐陽儀、新北地方法院試署法官宋泓璟、施函妤、士林地方法院試署法官李昭然、臺灣桃園地方法院試署法官廖子涵、姚懿珊、南投地方法院試署法官李怡貞等，試署成績經審查及格。 港區人大常委會委員：法院理應接受社會監督 帛琉總統1/21就職 吳釗燮率團出席 (中時 ) #試署 #法官 #吳明鴻 #院長 #最高行政法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳檡文接警大校長待蘇揆核准 最快明發布 16:292021/01/12 社會 衝刺公投連署 江啟臣籲人民站出來 16:112021/01/12 財經 追雪族注意 3路段限掛雪鏈通行 12:222021/01/12 生活 香港終審法院首席法官強調致力維護法治 10:082021/01/12 兩岸 不算賭博 德撲限時競技無罪 04:102021/01/12 社會新聞 彰化地檢署遷建案卡4年今動土 檢察官直呼：好感動 16:192021/01/12 寶島 2020年報酬率最高 環境生態基金No.1 11:122021/01/12 財經 《集中市場》台積獨木難支 三大法人賣超66.17億元 15:232021/01/12 財經 憲法訴訟非第四審 許宗力：控管法律見解合憲性 11:092021/01/12 社會 台鐵局違法停權廠商1年 判國賠2290萬 12:172021/01/12 社會 男法官偷拍女法官LINE對話遭訴 開庭當場致歉認罪 13:282021/01/12 社會 社會熱門新聞 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 男友送爸威士忌 女查價格傻眼 內行看照加倍震驚：還不快嫁 - 社會 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 - 地方萬象 警界高層地震 劉柏良傳提前退休 - 社會新聞 - 中國時報 少女泥醉認錯男友 連做兩次後強逼再來一發男方嚇傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。