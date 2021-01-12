寒風大雨中 金山警協助少女找回手機 18:272021/01/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓少女購物時手機不慎掉落，新北市金山警分局警員協助找回。（金山警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓少女購物時手機不慎掉落，新北市金山警分局警員協助找回。（金山警分局提供） 陳姓少女1月11日晚間6時15分許至新北市金山派出所報案，稱購物時手機不慎掉落，由於天氣寒冷雨勢不斷，且夜晚昏暗視線不佳，自己找好久了都找不到，希望警方能夠幫忙。 金山警分局所長鍾瀚瑋及警員潘軒碩，利用手機定位軟體一番搜尋後，隨即於6時47分許在金山區中山路找到陳姓少女遺失的手機，讓失主終於鬆了口氣露出笑容，並感謝警方的用心協尋。 台中保全騎車自摔 2分鐘內遭3車連續衝撞卡車底身亡 經歷八二三砲戰老榮民路倒 暖心霧警即刻救護 (中時 ) #手機 #少女 #金山 #警方 #寒風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英返台專機檢疫期滿 111人出關 04:102021/01/12 生活新聞 8旬老翁寒流迷失街頭 警熱心尋回 17:222021/01/12 寶島 國道中山高麻豆段3車連環撞 2人受傷無生命危險 14:582021/01/12 社會 車主忘停車位置憂失竊 中市警寒夜徒步助尋回 12:342021/01/12 寶島 黑幫勾結報關行走私6億K他命 十五分幫角頭共10人被訴 11:562021/01/12 社會 《金融》打造台金融科技基地 星展銀成立國際研發中心 11:422021/01/12 財經 刑事局跨國合作查獲大批毒品 阻絕228公斤海洛因闖關來台 15:222021/01/12 社會 碎念廢話秒退！心理師大推「左耳進右耳出」妙招 15:232021/01/12 健康 泰安警犬A弟穿衣禦寒 超萌模樣成超人氣吉祥物 09:002021/01/12 寶島 少女泥醉認錯男友 連做兩次後強逼再來一發男方嚇傻 08:442021/01/12 社會 電商購入1380元手機 竟跑了3次警察局 12:212021/01/12 社會 社會熱門新聞 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 男友送爸威士忌 女查價格傻眼 內行看照加倍震驚：還不快嫁 - 社會 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 - 地方萬象 少女泥醉認錯男友 連做兩次後強逼再來一發男方嚇傻 - 社會 警界高層地震 劉柏良傳提前退休 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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