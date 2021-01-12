陳姓少女購物時手機不慎掉落，新北市金山警分局警員協助找回。（金山警分局提供）

陳姓少女1月11日晚間6時15分許至新北市金山派出所報案，稱購物時手機不慎掉落，由於天氣寒冷雨勢不斷，且夜晚昏暗視線不佳，自己找好久了都找不到，希望警方能夠幫忙。

金山警分局所長鍾瀚瑋及警員潘軒碩，利用手機定位軟體一番搜尋後，隨即於6時47分許在金山區中山路找到陳姓少女遺失的手機，讓失主終於鬆了口氣露出笑容，並感謝警方的用心協尋。

(中時 )